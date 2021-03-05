В Угорщині призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca: названа причина
Уряду Угорщини довелося тимчасово призупинити вакцинацію населення від COVID-19 препаратом компанії AstraZeneca. Причиною цього є технічні проблеми з оповіщеннями.
Про це повідомляє Hungary Today.
Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що в програмі повідомлень про вакцинації стався ряд технічних збоїв. Деяких мешканців повторно викликали на вакцинацію вже після того, як вони її зробили.
При цьому іншим жителям країни запропонували приїхати в пункт вакцинації в сотнях кілометрів від їх місця проживання.
Орбан зазначив, що програму довелося призупинити на час проведення перевірки. Усуненням проблем займеться спеціальна оперативна група.
Нагадаємо, в Угорщині людям, які перехворіли COVID-19, або зробили щеплення від цієї хвороби, можуть скасувати певні карантинні обмеження. Перевіряти цю інформацію пропонують за відповідними сертифікатами.
Крім того, Угорщина не буде вказувати у сертифікаті про вакцинацію, препарат якої фірми були зроблені щеплення. Це може бути пов'язано з використанням вакцин, які ще не отримали дозволу на застосування від Європейського агентства з лікарських засобів.