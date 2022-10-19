Министра в Мадагаскаре уволили из-за осуждения войны РФ против Украины, - СМИ

Как сообщает издание, министр Ричард Рандриамандрат был уволен за то, что был одним из проголосовавших в поддержку Украины. Из 193 членов Генеральной Ассамблеи 143 страны проголосовали за резолюцию, подтвердившую суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Восемнадцать из 35 стран, воздержавшихся во время голосования на прошлой неделе, были африканскими.

Reuters сообщает, что вторжение России в Украину в этом году поставило многие африканские страны в неудобное дипломатическое положение. Многие имеют сложную историю отношений с Западом и бывшим Советским Союзом, а также важные экономические связи с Россией. Они в значительной степени избегали принимать чью-либо сторону в войне, что огорчало некоторые западные страны.

Ранее Мадагаскар всегда воздерживался во время различных голосований по резолюциям, связанным с войной в Украине. Правительство говорило о нейтралитете и неприсоединении по этому вопросу.