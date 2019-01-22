Міністра культури викликали в НАЗК

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Також в НАЗК викликаний в. о. голови ФДМ Трубаров, два депутата Бориспільської міськради, екс-начальник Херсонського обласного комітету з фізичного виховання та спорту

Національно агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запросило п'ять осіб прибути в Національне агентство для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацагентства.

Повідомляється, що в НАЗК запрошені: депутат Бориспільської міської ради Микола Грона, депутат Бориспільської міської ради Євген Грона, колишній начальник Херсонського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Юрій Кан, міністр культури України Євген Нищук, в. о. голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

Нищук викликаний на підставі невиконання законних вимог Національного агентства, Трубаров - на підставі декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості в деклараціях 5 чиновників.

Раніше НАЗК продовжило термін подачі фінансових звітів політичних партій до 11 лютого 2019 року. Крім того, НАЗК виявило порушення у фінансових звітах 5 парламентських партій.