Министр иностранных дел Германии анонсировал гарантии безопасности для Украины

"Конечно, Германия внесет свой вклад в гарантии безопасности для Украины", - говорится в тексте выступления Вадефуля, который он озвучит на ежегодной встрече немецких послов в Берлине, который цитирует DPA.

Однако министр не стал уточнять, каким именно может стать вклад Германии в предоставление гарантий безопасности Киеву.

Как известно, Берлин, в отличие от ряда стран Европы, пока отказывается взять на себя обязательства развернуть в Украине войска в рамках предоставления гарантий безопасности после прекращения боевых действий.