В МИД Чехии прокомментировали, чего ждать от интеграции Украины с ЕС и НАТО в 2024 году
Чехия лоббирует вступление Украины в ЕС. В то же время говорить о каких-либо сдвигах во вступлении Украины в НАТО рано.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава МИД Чехии Ян Липовский.
Вопрос вступления в ЕС
Отвечая на вопрос, появятся ли важные новости относительно европейской интеграции Украины, Липовский отметил, что "это зависит от того, насколько союзники и члены ЕС смогут договориться".
Основываясь на выводах Комиссии, министр иностранных дел Чехии высказал мнение о возможных переговорах по вступлению Украины в ЕС, подчеркнув большие усилия, которые наша страна прилагает к этому процессу.
"В настоящее время это политическое решение, которое также может быть непростым, но Чехия полностью поддерживает украино-европейскую интеграцию", - подчеркнул Липовский.
Возможные проблемы
В то же время он отметил, что данный процесс не будет безболезненным, ведь это повлечет за собой ситуацию, которая наблюдалась с украинским зерном на европейском рынке.
"Сейчас мы видим, как транспортные компании блокируют дороги в Польше, поэтому проблемы будут, и нам нужно иметь много политической воли, чтобы преодолеть эти проблемы, найти хорошие решения для интеграции Украины в европейские рынки, но я думаю, что вообще воля есть", - подметил министр иностранных дел Чехии.
Также Липовский подчеркнул, что Чехия - очень конструктивный партнер Украины:
"Мы ваши фанаты, мы лоббируем вас и вот так мы это делаем".
Вопрос вступления в НАТО
Также министр иностранных дел Чехии высказался о возможном прогрессе по поводу приглашения Украины в Альянс на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне.
Он отметил, что пока говорить об этом рано и на этот момент нужно быть "очень практичными".
"Давайте искать способы обезопасить Украину как такую, как отправить вам вооружение и боеприпасы. Давайте искать способы реформирования украинского государства внутри страны с точки зрения процессов и законов, обеспечивать совместимость между Украиной и НАТО, это можно легко измерить, и я думаю, что здесь есть политическая воля", - подчеркнул Липовский.
Он уточнил, что сейчас было бы ошибкой зацикливаться "на формулировках" (речь о формулировках, описывающих приглашение Украины в Альянс – ред.).
Переговоры по вступлению Украины в ЕС
В начале ноября Еврокомиссия в отчете рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сразу заявил, что Будапешт выступает против открытия диалога.
При этом премьер Венгрии Виктор Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите. Более того, венгерский премьер угрожает заблокировать решение о начале переговоров о евроинтеграции Украины на саммите ЕС, который пройдет 14-15 декабря.
Более подробно о том, почему Венгрия блокирует начало вступительных переговоров Украины с ЕС - в материале РБК-Украина.
Путь Украины в НАТО
Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.
Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Альянс.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.