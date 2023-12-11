В МИД Чехии прокомментировали, чего ждать от интеграции Украины с ЕС и НАТО в 2024 году

Чехия лоббирует вступление Украины в ЕС. В то же время говорить о каких-либо сдвигах во вступлении Украины в НАТО рано.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава МИД Чехии Ян Липовский.

Вопрос вступления в ЕС

Отвечая на вопрос, появятся ли важные новости относительно европейской интеграции Украины, Липовский отметил, что "это зависит от того, насколько союзники и члены ЕС смогут договориться".

Основываясь на выводах Комиссии, министр иностранных дел Чехии высказал мнение о возможных переговорах по вступлению Украины в ЕС, подчеркнув большие усилия, которые наша страна прилагает к этому процессу.

"В настоящее время это политическое решение, которое также может быть непростым, но Чехия полностью поддерживает украино-европейскую интеграцию", - подчеркнул Липовский.

Возможные проблемы

В то же время он отметил, что данный процесс не будет безболезненным, ведь это повлечет за собой ситуацию, которая наблюдалась с украинским зерном на европейском рынке.

"Сейчас мы видим, как транспортные компании блокируют дороги в Польше, поэтому проблемы будут, и нам нужно иметь много политической воли, чтобы преодолеть эти проблемы, найти хорошие решения для интеграции Украины в европейские рынки, но я думаю, что вообще воля есть", - подметил министр иностранных дел Чехии.

Также Липовский подчеркнул, что Чехия - очень конструктивный партнер Украины:

"Мы ваши фанаты, мы лоббируем вас и вот так мы это делаем".

Вопрос вступления в НАТО

Также министр иностранных дел Чехии высказался о возможном прогрессе по поводу приглашения Украины в Альянс на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне.

Он отметил, что пока говорить об этом рано и на этот момент нужно быть "очень практичными".

"Давайте искать способы обезопасить Украину как такую, как отправить вам вооружение и боеприпасы. Давайте искать способы реформирования украинского государства внутри страны с точки зрения процессов и законов, обеспечивать совместимость между Украиной и НАТО, это можно легко измерить, и я думаю, что здесь есть политическая воля", - подчеркнул Липовский.

Он уточнил, что сейчас было бы ошибкой зацикливаться "на формулировках" (речь о формулировках, описывающих приглашение Украины в Альянс – ред.).