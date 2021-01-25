Міністр соцполітики у п’ятницю розповість в Раді про тіньовий ринок соцпослуг, - Корнієнко

Фото: Марина Лазебна (kmu.gov.ua)

Міністр соціальної політики Марина Лазебна у п’ятницю розповість про тіньовий ринок соціальних послуг в Україні. Доповідь відбудеться в парламенті під час "Години запитань до уряду".

Про це під час засідання погоджувальної ради заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, приводом для запрошення міністра стала трагедія в приватному будинку для літніх людей у Харкові.

"Після трагедії у харківському будинку для літніх людей виявилось, що в нас у країні є не просто великий тіньовий ринок соціальних послуг. А він ще й в такому стані, що навіть міністр соціальної політики каже, що його треба впорядковувати. Думаю, буде справедливо запросити Марину Лазебну на годину запитань до уряду із доповіддю про тіньовий ринок соціальних послуг", - заявив Олександр Корнієнко.

Він також додав, що такий тіньовий ринок існує не тільки серед будинків для людей літнього віку, а й щодо наркозалежних та інших вразливих категорій громадян. Тому ця сфера потребує комплексної реформи та законодавчого врегулювання, підкреслив Корнієнко.

"З цим питанням потрібно терміново розбиратися. Є посил від уряду, що наразі недостатньо законодавчого регулювання в цій площині. Думаю, Верховна рада і наша партія будуть оперативно реагувати та пропонувати необхідні проекти рішень", - анонсував очільник "Слуги народу".

Нагадаємо, 21 січня вдень у Харкові загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. Загинуло 15 людей. Дев'ятьох осіб врятували, п’ятьох із них госпіталізовано.

Після трагедії президент Володимир Зеленський виступив за напрацювання законодавчих ініціатив щодо надання соціальних послуг, щоб люди, які потребують догляду та підтримки, мали можливість одержувати якісні соціальні послуги.

"Треба, щоб ми знайшли всі об'єкти по всій країні, проконтролювали, і щоб ми жоден з об'єктів не закрили, поки не знайдемо вихід. Треба обов'язково створити реєстр та сайт з усіма такими закладами, аби кожна людина могла бачити всю потрібну інформацію про заклади догляду за літніми людьми, заклади реабілітації", - зазначив Володимир Зеленський.

Президент також зауважив, що важливо не тільки розібратися із законністю закладів, а насамперед зрозуміти, чи можуть у них доглядати за старенькими та немічними. Також потрібно зрозуміти, що робити з людьми, за якими доглядають у закладах, які функціонують незаконно чи не можуть гарантувати безпеку й належний догляд.