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Министр соцполитики в пятницу расскажет в Раде о теневом рынке соцуслуг, - Корниенко

Киев, Понедельник 25 января 2021 16:48
Министр соцполитики в пятницу расскажет в Раде о теневом рынке соцуслуг, - Корниенко
Фото: Марина Лазебная (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Министр социальной политики Марина Лазебная в пятницу расскажет о теневом рынке социальных услуг в Украине. Доклад состоится в парламенте во время "Часа вопросов к правительству".

Об этом во время заседания согласительного совета заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, поводом для приглашения министра стала трагедия в частном доме для пожилых людей в Харькове.

"После трагедии в харьковском доме для пожилых людей оказалось, что у нас в стране есть не просто большой теневой рынок социальных услуг. А он еще и в таком состоянии, что даже министр социальной политики говорит, что его надо упорядочивать. Думаю, будет справедливо пригласить Марину Лазебную на час вопросов к правительству с докладом о теневом рынке социальных услуг", - заявил Александр Корниенко.

Он также добавил, что такой теневой рынок существует не только среди домов для людей пожилого возраста, но и в отношении наркозависимых и других уязвимых категорий граждан. Поэтому эта сфера нуждается в комплексной реформе и законодательного урегулирования, подчеркнул Корниенко.

"С этим вопросом нужно срочно разбираться. Есть посыл от правительства, что пока недостаточно законодательного регулирования в этой плоскости. Думаю, Верховная рада и наша партия будут оперативно реагировать и предлагать необходимые проекты решений", - анонсировал глава "Слуги народа".

Напомним, 21 января днем в Харькове загорелось здание, переоборудованное под дом для пожилых людей. Погибло 15 человек. Девять человек были спасены, пятеро из них госпитализированы.

После трагедии президент Владимир Зеленский выступил за разработку законодательных инициатив по оказанию социальных услуг, чтобы люди, которые нуждаются в уходе и поддержке, имели возможность получать качественные социальные услуги.

"Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю нужную информацию о заведениях по уходу за пожилыми людьми, учреждения реабилитации", - отметил Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что важно не только разобраться с законностью заведений, а прежде всего понять, могут ли у них ухаживать за стариками и немощными. Также нужно понять, что делать с людьми, за которыми ухаживают в заведениях, которые функционируют незаконно или не могут гарантировать безопасность и надлежащий уход.

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Новости Украины Политика ХарьковпожарМинистерство социальной политикиСлуга народаАлександр Корниенко

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