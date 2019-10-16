Міністр освіти отримала ще одну посаду в Кабміні

У середу, 16 жовтня, Кабінет Міністрів України затвердив новий склад Адміністративного комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, в якому буде працювати міністр освіти Анна Новосад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти України.

Так, на засіданні Кабміну були затверджені посади у відомстві. Адмінкомітет з посади очолила Новосад. Також до нього увійшли представники міністерств та інших відомств, Обласних держадміністрацій, Київської міськдержадміністрації, вузів, Національної академії наук та галузевих академій. Загалом Адмінкомітет нараховує 24 людини.

"Нацрада складається з двох комітетів - Наукового та Адміністративного, кожен з яких має однакову кількість членів. У Науковий комітет входять провідні українські вчені, він оновлюється кожні два роки. Адмінкомітет формується з представників ЦОВВ та профільних установ, які мають безпосередній вплив на прийняття рішень у сфері науки, а також регіональних держадміністрацій, на території яких є значний науковий потенціал. Оскільки склад уряду та інших органів влади було оновлено, то ми повинні були відновити і склад Адмінкомітету", - сказала Новосад.

Перше засідання Нацради під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука планується на початок листопада.

Нагадаємо, функція Національної ради з питань розвитку науки полягає у формуванні політики в сфері науки та інновацій в Україні.

Також РБК-Україна повідомляло, що російськомовні школи перейдуть на українську мову з 2020 року. Школи з мовами інших нацменшин перейдуть на державну мову в 2023 році.

Крім цього, раніше Новосад назвала кількість українських шкіл без інтернету, а також заявила, що в наступному році з бюджету буде виділено 700 мільйонів гривень на інтернетизацію.