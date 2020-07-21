Міністр оборони США анонсував візит у Китай

Глава Міноборони Сполучених Штатів Америки Марк Еспер заявив, що планує в цьому році відвідати Китай. Однією з цілей його поїздки буде створення систем кризової комунікації між країнами.

Про це повідомляє The Straits Times.

Еспер заявив, що кілька разів говорив зі своїм китайським колегою і сподівається здійснити поїздку в КНР до кінця року.

Серед іншого, під час візиту буде обговорюватися "створення систем, необхідних для кризової комунікації, і зміцнення наших намірів відкрито конкурувати в міжнародній системі".

Також ціллю візиту є врегулювання питання про спірні території, зокрема, в Південно-Китайському морі.

Еспер заявив, що Китай "не має права перетворювати міжнародні води в зону відчуження для своєї власної морської імперії".

"Ми не в пошуках конфлікту. Ми прагнемо до конструктивних і орієнтованих на результат відносин з Китаєм і в рамках наших оборонних відносин, до відкриття ліній зв'язку та зниження ризиків", - додав глава Міноборони США.

Напередодні держсекретар США Майк Помпео заявив, що США будуть розглядати дослідження Китаєм ресурсів в Південно-Китайському морі як незаконне.

Нагадаємо, США виступають проти зростання військової активності КНР в Південно-Китайському морі.

Додамо також, що претензії на акваторію Південно-Китайського моря має не тільки КНР, але і Бруней, Малайзія, Філіппіни, В'єтнам і Тайвань.