США виступають проти зростання військової активності Китаю в Південно-Китайському морі

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Штати в Південно-Китайському морі збільшують свою активність

Сполучені Штати Америки (США) не підтримують одностороннє збільшення військової активності Китаю в Південно-Китайському морі і збільшують свою активність в його водах. Про це заявив помічник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Болтон спілкувався з журналістами в Сінгапурі в рамках засідання Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) і її партнерів, включно зі Сполученими Штатами і Китай.

За його словами, Сполучені Штати висловлюють заперечення проти односторонніх військових кроків Китаю в Південно-Китайському морі.

"Активність США в спірних водах зросла, - повідомив Болтон.

Нагадаємо, Китай відправив групу бомбардувальників на острів у спірних водах Південно-Китайського моря.

Бомбардувальники, які здатні нанести ядерний удар, провели тренувальні злети і посадки, а також симуляцію нанесення ударів по морським цілям.