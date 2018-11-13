США виступають проти зростання військової активності Китаю в Південно-Китайському морі

Штати в Південно-Китайському морі збільшують свою активність
Сполучені Штати Америки (США) не підтримують одностороннє збільшення військової активності Китаю в Південно-Китайському морі і збільшують свою активність в його водах. Про це заявив помічник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Болтон спілкувався з журналістами в Сінгапурі в рамках засідання Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) і її партнерів, включно зі Сполученими Штатами і Китай.
За його словами, Сполучені Штати висловлюють заперечення проти односторонніх військових кроків Китаю в Південно-Китайському морі.
"Активність США в спірних водах зросла, - повідомив Болтон.
Нагадаємо, Китай відправив групу бомбардувальників на острів у спірних водах Південно-Китайського моря.
Бомбардувальники, які здатні нанести ядерний удар, провели тренувальні злети і посадки, а також симуляцію нанесення ударів по морським цілям.