Міністр оборони Словаччини прирівняв Путіна до Гітлера

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь вважає, що після вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну його можна прирівняти до німецького фюрера Адольфа Гітлера. На його думку, російського лідера необхідно зупинити в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар для NYT .

Як зазначив Надь, до нападу Росії на Україну для його країни було немислимо відправити через східний кордон велику кількість навіть найпростішої зброї, не кажучи вже про старі, але все ще потужні зенітні системи радянського виробництва.

"Але це нова світова реальність. Ми прифронтова держава. У нас війна на кордоні і більше 330 000 українців приїхали в нашу країну. Зараз парадигма зовсім інша", - зазначив Надь.

За його словами, Путін вже "дорівнює Гітлеру" і повинен бути зупинений в Україні, перш ніж він зможе просунутися далі на захід.

"Україна буквально бореться за наше майбутнє", - додав словацький міністр.