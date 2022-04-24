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Міністр оборони Латвії звинуватив противників вступу України в ЄС у пропутінській позиції

Фото: Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна повинна отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу вже цього літа. Віце-прем'єр, міністр оборони Латвії впевнений, що всі, хто виступає проти, займають пропутінську позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса в Twitter.

"Наша кінцева мета - надати Україні статус кандидата в ЄС вже цього літа! Будь-яка країна ЄС, яка виступає проти цього, є пропутінською і працює проти глобальних інтересів ЄС", - написав він.

Зазначимо міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив про те, що Україна не повинна отримати статус кандидата в члени ЄС у червні, оскільки держави Західних Балкан проходили значно довший шлях під час цього процесу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна розраховує отримати членство в ЄС у 2024 році.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Латвія