ЄС не збирається змінювати світовий порядок на догоду РФ, - Міноборони Німеччини

Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/secdef)

Європа не підтримує заклики Росії до зміни світового порядку - міністр оборони Німеччини Ляйєн

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн на полях Давоського форуму заявила, що заклики Росії встановити новий світовий порядок не знайдуть відгуку в Європи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

При цьому, за словами міністра, інтерес європейської спільноти та ФРН полягає у тому, аби переконати Росію грати за правилами, зокрема, поважати суверенітет інших країн.

"Кремль часом говорить про необхідність встановити новий порядок та правила. Ні, у нас вже є порядок, і він хороший… Росія не поважає слабкість. Не треба впадати в оману і намагатися бути милими. Ми повинні нарощувати власну силу, показувати стійкість в питаннях цінностей, в іншому випадку Росія ніколи-ніколи не буде вас поважати", - підкреслила глава оборонного відомства Німеччини.

Разом з тим вона пропонує бути терплячими, вибудовуючи власну силу, але також виявляти "достатню повагу".

Ляйєн підкреслила, що анексія Криму, гібридна війна проти України стали спочатку "справжнім шоком", адже до цього існувала ілюзія з приводу можливості будівництва великого європейського дому. Після 2014 року, за словами політика, довелося адаптуватися до реальності.

Крім того, міністр оборони ФРН додала, що німецький канцлер Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін знають один одного 15 років, при чому "дуже добре", спілкуються без перекладача, а останнім часом говорять ледь не щотижня.

Нагадаємо, у травні у НАТО заявили, що Російська Федерація (РФ) намагається змінити світовий порядок, використовуючи пропаганду.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2016 році у Пентагоні заявили, що Росія має намір підірвати світовий порядок.