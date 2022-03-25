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Міністр оборони Чехії відмовилася їхати в Угорщину через позицію по Україні

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Прага, П'ятниця 25 березня 2022 22:20
Міністр оборони Чехії відмовилася їхати в Угорщину через позицію по Україні Фото: Міністр оборони Чехії (army.cz)
Автор: RBC.UA

Міністр оборони Чехії, Яна Чернохова, заявила, що не поїде в Угорщину на зустріч з міністрами оборони Словаччини, Польщі та Угорщини. Все через позицію угорців з приводу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.

Міністр оборони Чехії виступила з заяву від тому, що вона скасовує свою поїздку в Угорщину на зустріч з міністрами оборони Польщі, Угорщини та Словаччини.

Вона також розкритикувала підхід Угорщини до надання допомоги Україні, яка зазнала військового нападу з боку Росії.

"Мені дуже шкода, що дешева російська нафта зараз важливіша для угорських політиків, ніж українська кров", - додала міністр.

Нагадаємо, що Угорщина виступила проти закриття неба над Україною і ембарго на постачання російського газу.

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