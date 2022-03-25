Министр обороны Чехии отказалась ехать в Венгрию из-за позиции по Украине

Министр обороны Чехии, Яна Чернохова, заявила, что не поедет в Венгрию на встречу с министрами обороны Словакии, Польши и Венгрии. Все из-за позиции венгров по поводу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky .

Министр обороны Чехии выступила с заявление от том, что она отменяет свою поездку в Венгрию на встречу с министрами обороны Польши, Венгрии и Словакии.

Она также раскритиковала подход Венгрии к оказанию помощи Украине, которая подверглась военному нападению со стороны России.

"Мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь", - добавила министр.