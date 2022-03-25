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Министр обороны Чехии отказалась ехать в Венгрию из-за позиции по Украине

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Прага, Пятница 25 марта 2022 22:20
Министр обороны Чехии отказалась ехать в Венгрию из-за позиции по Украине Фото: Министр обороны Чехии (army.cz)
Автор: RBC.UA

Министр обороны Чехии, Яна Чернохова, заявила, что не поедет в Венгрию на встречу с министрами обороны Словакии, Польши и Венгрии. Все из-за позиции венгров по поводу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

Министр обороны Чехии выступила с заявление от том, что она отменяет свою поездку в Венгрию на встречу с министрами обороны Польши, Венгрии и Словакии.

Она также раскритиковала подход Венгрии к оказанию помощи Украине, которая подверглась военному нападению со стороны России.

"Мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь", - добавила министр.

Напомним, что Венгрия выступила против закрытия неба над Украиной и эмбарго на поставки российского газа.

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