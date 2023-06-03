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Министр обороны США раскритиковал Китай из-за нежелания вести диалог

Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин глубоко озабочен нежеланием Китая участвовать в урегулировании военного кризиса и вести переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Выступая на ежегодном форуме безопасности в Сингапуре Остин заявил, что открытые линии связи между военными лидерами США и Китая имеют важное значение для укрепления стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Я глубоко озабочен тем, что КНР не желает серьезнее заниматься механизмами урегулирования кризисов между нашими вооруженными силами. Чем больше мы будем говорить, тем больше сможем избежать недоразумений и просчетов, которые могут привести к кризису или конфликту", - отметил глава Минобороны США.

Ранее Пекин отклонил прошение американцев о встрече между руководителями оборонных ведомств Китая и США во время этого мероприятия в Сингапуре.

Отмечается, что в кулуарах форума Остин и министр обороны Китая Ли Шанфу пожали друг другу руки, но не имели возможности провести переговоры.

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