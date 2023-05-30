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Китай отклонил просьбу США о встрече министров обороны

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Вторник 30 мая 2023 07:42
Китай отклонил просьбу США о встрече министров обороны Фото: министр обороны Китая Ли Шанфу (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Китай отклонил прошение США о встрече между руководителями оборонных ведомств этих стран Ллойда Остина и Ли Шанфу на ежегодном форуме безопасности в Сингапуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Белом доме рассказали, что министерство обороны обсуждало возможность о начале переговоров между Остином и его китайским коллегой Шанфу.

"Ночью КНР сообщила США, что они отклонили наше приглашение в начале мая для министра Остина встретиться с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре", - отметили в Пентагоне.

Как отмечает издание, некоторые аналитики по безопасности считают, что возможной причиной отказа является раздражение Пекина санкциями США против Ли Шанфу, которые были введены за "якобы помощь в передаче боевых самолетов Су-35 и оборудования ракетных систем С-400 от российского продавца оружия "Рособоронэкспорт" в Китай".

В Пентагоне заявили, что верят в открытое общение, чтобы "обеспечить, чтобы конкуренция не переросла в конфликт". Следует отметить, что руководители оборонных ведомств, 2 июня, посетят Сингапур, где проведут двусторонние встречи с коллегами из всего региона.

Отношения США и Китая

Американо-китайские отношения находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, усилия по улучшению дипломатической деятельности трудно достигают прогресса.

Однако, несмотря на напряженность, торговые представители США и Китая проводят переговоры по экономическим и торговым спорам. Это расценивается как признак предварительных усилий по стабилизации отношений между двумя государствами.

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