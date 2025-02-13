Министр обороны Германии предостерег США от уступок по Украине еще до начала переговоров

Соответствующее заявление глава Минобороны Германии сделал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе перед заседанием министров обороны стран Альянса.

Писториус считает, что если российский диктатор Владимир Путин настроен на мир, то должен прекратить нападения на Украину. Министр выразил сомнения относительно намерений Путина.

Министр обороны также подчеркнул, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине, особенно если Трамп ожидает, что европейские союзники будут играть миротворческую роль в любой будущей договоренности, как это предлагает министр обороны США Пит Хегсет.

При этом Писториус отметил, что "было бы лучше, если бы США не пошли на уступки России еще до начала переговоров", указывая на вопрос членства Украины в НАТО или любых территориальных потерь. По его мнению, быстрое мирное соглашение не решит всех проблем, а европейцы не смогут "просто сидеть, сложа руки, и расслабляться".

Писториуса также спросили о том, кто должен представлять Европу на переговорах по Украине. Он выдвинул идею участия Германии, но говорит, что это должны решать другие, и настаивает, что европейский голос должен быть за столом переговоров.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тоже отметила, что Европа должна принять участие в возможных мирных переговорах. Она подчеркнула, что мир в Украине может быть лишь при условии гарантии сохранения суверенитета страны.