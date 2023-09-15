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Министр обороны Германии ответил, когда примут решение о поставках Украине Taurus

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия может принять решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus в течение одной-двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Бориса Писториуса, которого цитирует Tagesschau.

"Если пройдет неделя или две, пока решение будет принято, то так и будет", - сказал он на первой "Вестфальской мирной конференции" в Мюнстере.

Писториус добавил, что это не означает никаких сомнений со стороны федерального правительства.

"Федеративная Республика Германия должна быть осмотрительной, даже если это трудно понять нашим украинским друзьям. Германия должна взвешивать последствия каждого своего шага", - сказал министр.

Он добавил, что крылатые ракеты достигают большей дальности, чем любое другое оружие, которое поставлялось, и является очень сложным промышленным продуктом: "Мы не говорим о программировании кофемашины".

Ракеты Taurus для Украины

СМИ сообщали, что Украина официально запросила у Германии ракеты Taurus, но Берлин долго не мог решиться на передачу.

В конце июля немецкие журналисты писали, что в правительстве и парламенте растет поддержка передачи Украине ракет Taurus. При этом, по информации Spiegel, канцлер Олаф Шольц хотел внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары украинских бойцов по территории России.

Так, глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман отмечала, что Шольц - единственный внутри коалиции, кто блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus. Поэтому вчера депутаты Бундестага написали письмо Шольцу и Писториусу с призывом передать Украине ракеты Taurus.

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