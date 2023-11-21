Министр обороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Украину с необъявленным визитом. Своим приездом он хочет подтвердить поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv .

Политик прибыл в столицу Киев поездом рано утром. В течение дня он встретится с украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским.

Главными темами поездки являются обучение украинских солдат и военная помощь. Визит министра также призван подтвердить поддержку Украины со стороны Германии.

В планы входит возложение венков на Майдане, где десять лет назад начался Евромайдан, и посещение украинского военного полигона.

Это второй визит Писториуса в Киев с момента вступления в должность министра обороны. Последний раз он был в Киеве в феврале. Он подарил тогдашнему министру обороны Алексею Резникову игрушечный танк Leopard 2.

Помощь Германии Украине

Германия оказывает Украине военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин передал несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны.

Ранее мы писали, что правительство Германии удвоит военную помощь Украине до 8 млрд евро в 2024 году.

В октябре 2023 года, министр обороны Украины Рустам Умеров общался с Борисом Писториусом. Темой разговора была дальнейшая поддержка Украины.

Также в прошлом месяце Германия решила выделить Украине почти 200 млн евро на нужды энергетических компаний.