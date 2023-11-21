Министр обороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Украину с необъявленным визитом. Своим приездом он хочет подтвердить поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.
Политик прибыл в столицу Киев поездом рано утром. В течение дня он встретится с украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским.
Главными темами поездки являются обучение украинских солдат и военная помощь. Визит министра также призван подтвердить поддержку Украины со стороны Германии.
В планы входит возложение венков на Майдане, где десять лет назад начался Евромайдан, и посещение украинского военного полигона.
Это второй визит Писториуса в Киев с момента вступления в должность министра обороны. Последний раз он был в Киеве в феврале. Он подарил тогдашнему министру обороны Алексею Резникову игрушечный танк Leopard 2.
Помощь Германии Украине
Германия оказывает Украине военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин передал несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны.
Ранее мы писали, что правительство Германии удвоит военную помощь Украине до 8 млрд евро в 2024 году.
В октябре 2023 года, министр обороны Украины Рустам Умеров общался с Борисом Писториусом. Темой разговора была дальнейшая поддержка Украины.
Также в прошлом месяце Германия решила выделить Украине почти 200 млн евро на нужды энергетических компаний.
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