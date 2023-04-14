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Министр обороны Китая собрался ехать в Россию

Фото: глава Минобороны Китая Ли Шанфу (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Китая Ли Шанфу намерен посетить Россию. Его официальный визит намечен с 16 по 19 апреля.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sohu.

"По приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу, министр обороны Китая Ли Шанфу с 16 по 19 апреля посетит Россию с официальным визитом", - заявил Кэфэй.

По его словам, глава Минобороны Китая проведет переговоры с российским военным руководством и посетит российские военные академии.

"В последние годы под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские военные отношения продолжали находиться на высоком уровне, и был достигнут новый прогресс в стратегической коммуникации, совместных учениях и практическом сотрудничестве", - добавили в китайском Минобороны.

Напомним, что визит китайского министра состоится на фоне новостей сообщений о том, что Пекин якобы одобрил поэтапное предоставление оружия России. Об этом говорилось в недавно "слитых" секретных документах США.

Добавим, что совсем недавно Россию посещал лидер Китая Си Цзиньпин.

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