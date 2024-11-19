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Министр обороны Китая отказался встретиться со своим американским коллегой, - Defense News

Вторник 19 ноября 2024 21:19
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Министр обороны Китая отказался встретиться со своим американским коллегой, - Defense News Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Китая Дун Цзюнь отменил встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Она должна была состояться на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DefenseNews.

По данным СМИ, у министров обороны США и Китая на этой неделе была запланирована встреча. Однако это впервые через год, когда Пекин приостановил военные переговоры на высоком уровне.

Как рассказал источник издания, Пентагон предложил встретиться, но Китай отказался, ссылаясь на возражения по продаже американских вооружений Тайваню.

Он также усомнился в искренности этой причины и сослался на другие аргументы Китая для прекращения переговоров в последние годы: санкции, кризис со шпионскими пулями и визит бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань в 2022 году.

Ранее РБК-Украина писала о том, что госсекретарь СШАЭнтони Блинкен подчеркнул сильную обеспокоенность США по поводу поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И. Блинкен заявил, что разговоры Пекина о мире в Украине "не имеют" смысла».

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