Министр обороны Британии призвал рассмотреть принятие Украины в НАТО без ПДЧ

Странам Североатлантического альянса необходимо рассмотреть возможность вступления Украины в НАТО без выполнения Плана действий по членству.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Я думаю, что мы должны абсолютно точно рассмотреть возможность отказа от Плана действий по членству (в вопросе вступления Украины в НАТО - ред.)", - отметил глава Минобороны.

Он также добавил, что не может гарантировать соглашения по вступлению Украины без ПДЧ на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Министр отметил, что на встрече лидеров Альянса "можно было бы устранить другие препятствия" для членства нашей страны.

Стоит заметить, что План действий по членству в НАТО включает конкретные условия и реформы, которые призваны помочь кандидатам соответствовать определенным политическим, экономическим и военным критериям. Их выполнение может занять годы или даже десятилетия. Если Украине разрешат вступить без ПДЧ, это значительно ускорить путь страны в Альянс.

Вступление Украины в НАТО без ПДЧ

Напомним, возможность членства Украины в Североатлантическом альянсе без выполнения Плана действий по членству начала активно обсуждаться перед июльским саммитом. В частности, такую идею уже поддержала Британия.

В СМИ также появилась информация, что президент США Джо Байден поддержал идею генсека НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.

Позже лидер американского государства подчеркнул, что он не намерен упрощать путь нашей страны в Альянс.