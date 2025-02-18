"Склады почти пустые": глава Rheinmetall сделал заявление о запасах вооружения в Украине и Европе

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что европейские и украинские склады оружия пусты из-за недостаточных запасов на континенте. Он подчеркнул, что это создает серьезные проблемы для безопасности.

Об этом заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Financial Times .

"Европейцы и украинцы не имеют ничего в своих складах", - сказал он, имея в виду низкие запасы оружия на континенте. Акции Rheinmetall, которые почти утроились после полномасштабного вторжения России в Украину, сначала упали после объявления плана Трампа по мирным переговорам на прошлой неделе.

Но акции европейских оборонных компаний, в частности Rheinmetall, выросли с тех пор, поскольку инвесторы считают, что правительства региона будут вынуждены резко увеличить расходы на армию в ответ на растущие опасения относительно возможного отступления США от их десятилетней роли гарантов безопасности континента.

Паппергер, которого считают жертвой зрелой попытки убийства со стороны России в прошлом году, выразил сомнение, что мирные переговоры Трампа действительно заставили бы Россию "перестать стрелять". Он сказал, что его компания выиграет даже в случае прекращения огня, поскольку Европа будет продолжать инвестировать в оружие, столкнувшись с угрозой российской агрессии.

"Даже если война (в Украине) прекратится - если мы думаем, что у нас очень мирное будущее, я думаю, что это неправильно", - сказал он.

Германия может увеличить расходы на оборону после выборов

Германия, крупнейшая экономика Европы, потратила в прошлом году около 2% ВВП на оборону. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что цель альянса должна вырасти до "значительно больше чем 3%".

Паппергер отметил, что после выборов, которые состоятся в воскресенье, он ожидает, что новое правительство Германии быстро смягчит жесткие правила по долгу, чтобы позволить больше расходов на оборону, даже несмотря на то, что лидер избирательной гонки Фридрих Мерц официально обязался соблюдать эти правила.

"Я лично верю, что это произойдет, и это произойдет немедленно", - сказал он.

Акции европейских оборонных компаний резко выросли после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и получили дополнительный импульс в понедельник после того, как вице-президент США Джей Ди Ванс вызвал еще больше неопределенности в отношении готовности Вашингтона обеспечить безопасность континента.

Rheinmetall стала одним из крупнейших выгодополучателей роста глобальной нестабильности. Паппергер сообщил Financial Times, что ожидает годовой объем продаж на уровне от 30 до 40 миллиардов евро в течение следующих пяти лет - резкое увеличение по сравнению с 5,7 миллиардами евро, которые компания зафиксировала в 2021 году, до вторжения России в Украину.