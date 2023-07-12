Министр обороны Британии о членстве Украины в НАТО: вопрос когда, а не если

Коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе полностью согласовывает то, что Украина станет членом Альянса. Единственный вопрос, который остается, - когда это произойдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса, которого цитирует LRT .

"Сейчас есть полное согласие, что Украина присоединится к НАТО. Вопрос сейчас не "если" (вступит - ред.), а "когда". Я понимаю нетерпение президента Зеленского относительно желаемых сроков вступления, но в конце концов в культурном плане существует согласие, что Украина присоединится к НАТО", - сказал Уоллес на публичном форуме НАТО на полях саммита в Вильнюсе.

По его словам, Украина сохраняет преимущество в войне каждый день и ее продолжение дорого обходится России.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Вчера в Вильнюсе начался двухдневный саммит НАТО. Страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине. В нем союзники очертили видение того, каким должен быть путь нашей страны к членству в Альянсе.

Лидеры-страны-члены определили, что Украина получит приглашение присоединиться к Альянсу после того, как страны блока согласятся и страна выполнит определенные условия.

На саммите также согласовали пакет из трех элементов, которые должны приблизить вступление Украины в Альянс. В частности, речь идет об отмене требования по выполнению ПДЧ.

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