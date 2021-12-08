Україна, Литва і Грузія підписали угоду про співпрацю з кібербезпеки

Міністри оборони України, Литви та Грузії підписали угоду у сфері кібербезпеки. Документ передбачає створення групи з аналізу та протидії кіберзагрозам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

Відзначається, що меморандум про взаєморозуміння по групі аналізу кіберзагроз при регіональному центрі з кібербезпеки в Каунасі підписали міністри оборони України і Литви Олексій Резніков і Арвідас Анушаускас. Грузинська сторона підпише документ пізніше.

Як зазначив Резніков, підписання Меморандуму посилить взаємодію між країнами у сфері кібербезпеки. "Всі домовленості, яких ми сьогодні досягли, безумовно, сприятимуть зміцненню нашої обороноздатності, підвищенню оперативних і бойових можливостей Збройних сил України для гарантування миру і добробуту українців, литовців, грузинів і всієї Європи в цілому", - додав міністр.

Документ передбачає створення групи з аналізу кіберзагроз та визначення передумов її роботи, фінансування, комплектування, оснащення та розгортання інфраструктури.

У завдання групи входить розвиток аналізу та обміну між країнами інформації щодо кіберзагроз, а також Пошук вразливостей безпеки, обробка інцидентів і проведення експертизи.