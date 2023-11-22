Министр международной торговли Канады приедет в Украину: названа дата

Министр прилетит в Украину вместе с бизнес-миссией в следующем году. Дата визита в данный момент обсуждается.

“В следующем году я привезу бизнес-миссию в Украину. Мы будем тесно сотрудничать с Канадско-украинской торговой палатой и моими коллегами в Украине в вопросе определения точного времени визита”, - сказала Энджи.

Министр заявила, что в составе бизнес-миссии в Украину прилетят только самые успешные канадские предприниматели.

"Мы хотим лично прилететь и увидеть, какова ситуация на местах", - отметила министр.

Поддержка Украины Канадой

На днях президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо дальнейшее оборонное сотрудничество с акцентом на усиление украинского ПВО.

Ранее, правительство Канады запросило у парламента 385 млн долларов на военную помощь Украине.

В сентябре 2022 года, правительство Канады объявило о поставках Украине дополнительных танков Leopard-2. Также в течение нескольких следующих лет Канада предоставит дополнительную военную помощь Украине в размере 482,6 млн долларов.