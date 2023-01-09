Министр культуры Литвы предложил поместить российскую культуру в "карантин"

"Сначала мы должны услышать, что недавно сказал министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он выразил надежду на то, что по крайней мере на время войны, мы должны воздержаться и от показа классических произведений в Европе. Это достаточно честная позиция", - сказал министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

Кайрис отметил, что такие высказывания Ткаченко или других представителей Украины - как напоминание о нестабильности в мире, о том, что не надо возвращаться к тому, что является бизнесом и обычным делом.

По его словам, писатель Кристина Сабаляускайте прекрасно объяснила, как быть с российской культурой: "Она говорила о "карантине крупных классиков", Чайковского и других. Однако мы не говорим о том, что надо стирать ноты, рвать, жечь книги".

При этом Кайрис считает, что в будущем этот вопрос утратит актуальность в Литве.

"Литва стоит на таком пути, что потребности в российской культуре снижаются. Это происходит в силу естественных причин. Конечно, из-за войны. И из-за изменений в обществе. Если говорить о смене поколений, то молодежь не владеет русским и эта культура не является в центре фокуса", - сказал он.

Министр подчеркнул, что это хорошие перемены в силу естественных причин.

"Мы уже должны выйти из той фазы, что думаем, что делать с российской культурой, с ее знаменитыми представителями. Этот вопрос не имеет значения. Чем больше мы уделяем этому внимания, тем больше, сами того не желая, будем кормить российскую пропаганду", - добавил он.

Кайрис отметил, что литература связана с пропагандой больше, чем мы думаем. Так, в прошлом году российский диктатор Владимир Путин подписал указ о гуманитарной политике в зарубежных странах.

"В этой концепции названы все имена, которые имеют большое значение для истории культуры, там ясно названы все имена, как тот же Чайковский и т.д. Что эти творцы - та база, та опора, на которой стоит "русский мир", - отметил министр.

Кайрис согласен с тем, что такое решение нечестное, поскольку творения некоторых российских классиков более ценное, чем та функция, которой их наделяет российская пропаганда.

"Но, понимая, что культуру используют как оружие, мы должны иметь этот иммунитет. Я верю в зрелость нашего общества и сектора культуры, на нас не нападут в метальном плане. Я говорю не об оружии, которое стреляет, а об оружии в культурном контексте", - сказал министр.