Кулеба закликає лідерів країн приєднуватися до Кримської платформи

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає лідерів різних країн приєднуватися до Кримської платформи. На його думку, це допоможе їм відстояти і їхні власні національні інтереси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра.
"Кримська платформа багатогранна. Ми запрошуємо всі країни працювати над тими аспектами, які їх найбільше хвилюють. Ви хочете зосередитися на правах людини? Ласкаво просимо. Свобода навігації? Заходивши. Міжнародна безпека, свобода віросповідання, навколишнє середовище, міжнародне гуманітарне право? Ласкаво просимо всім", - написав у своєму повідомленні Кулеба.