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Фундамент деокупації Криму: МЗС привітало схвалення закону про корінні народи

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Київ, Четвер 01 липня 2021 19:50
Фундамент деокупації Криму: МЗС привітало схвалення закону про корінні народи Фото: МЗС вітає схвалення закону "Про корінні народи України" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 1 червня, було схвалено внесений президентом Володимиром Зеленським закон "Про корінні народи України". Міністерство закордонних справ України вітає відповідне рішення Верховної Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Еміне Джапарової.

На думку першої заступниці міністра закордонних справ, чинність документу є першим фундаментом деокупації Криму.

"Це історичне рішення, на яке кримськотатарський народ чекав десятки років", - відзначила Еміне Джапарова.

Варто відзначити, що документ підтримали 325 народних депутатів. Згідно з законом, відтепер представники корінних народів Криму мають можливість виступати на міжнародній арені у складі української делегації.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало, що саме передбачає закон про "Корінні народи України".

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