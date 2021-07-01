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Словенія пообіцяла взяти участь у саміті Кримської платформи

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Київ, Четвер 01 липня 2021 21:07
Словенія пообіцяла взяти участь у саміті Кримської платформи Фото: Словенія візьме участь у саміті Кримської платформи (flickr.com/23027377@N05)
Автор: Дмитро Левицький

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква сьогодні поговорив телефоном з дипломатичним радником президента Словенії Сміляною Кнез. Сторони, зокрема обговорили майбутній саміт Кримської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

В ході розмови Жовква проінформував представницю Словенії про те, як Україна готується до проведення саміту Кримської платформи. Цей масштабний міжнародний захід планується на 23 серпня 2021 року та пройде в Києві.

"Сміляна Кнез запевнила у підтримці Любляною діяльності Кримської платформи та зазначила, що словенська сторона буде представлена під час інавгураційного саміту цієї ініціативи на високому рівні", - розповіли в Офісі президента.

Також сторони обговорили питання щодо членства України в Євросоюзі, оскільки Словенія почала головувати в Раді ЄС.

Нагадаємо, на саміті Кримської платформи планується підписання документу щодо деокупації Криму.

Як заявляли в МЗС України, проведенню саміту Кримської платформи активно протидіє Москва.

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