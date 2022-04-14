Міністр закордонних справ Ірландії приїхав до Києва

Саймон Ковені, міністр закордонних справ Ірландії, вночі відправився до Києва, щоб зустрітися з українськими офіційними особами. Міністр обговорить заявку України на членство в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Як наголошується в повідомленні, він обговорить державну допомогу і заявку країни на членство в ЄС, а також подальші санкції щодо Росії.

Ковені представить свої висновки до Ради Безпеки ООН, в якій Ірландія є непостійним членом.

Нагадаємо, 13 квітня до Києва приїхали президенти Литви Гітанас Науседа, Польщі Анджей Дуда, Естонії Алар Каріс і Латвії Егілс Левітс для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.