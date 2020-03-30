Рада не внесла зміни в бюджет-2020 у рамках боротьби з коронавірусом

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

ВР планувала направити понад 97 млрд гривень на Фонд по боротьбі з коронавірусом

Парламент не підтримав законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за прийняття документа в першому читанні проголосували лише 223 нардепа. Його направлення на доопрацювання у профільний комітет підтримали 273 парламентарія.

Нижче наведені зміни, які Кабмін пропонував у бюджет-2020.

Відповідно до закону, доходи державного бюджету України на 2020 рік пропонується зменшити на 122,9 млрд грн, в тому числі по загальному фонду на 121,77 млрд грн.

Показники бюджету

Зокрема, зменшуються показники по

податку і збору на доходи фізичних осіб на 18,5 млрд грн через істотне уповільнення зростання заробітних плат;

податку на прибуток підприємств на 20,7 млрд грн внаслідок погіршення фінансових результатів діяльності підприємств, яке спостерігається в поточному році за результатами декларування податку;

рентної плати на 22,8 млрд грн в основному через збереження низької ціни на газ, невиконання АТ Укргазвидобування обсягу внутрішнього видобутку газу відповідно до Концепції розвитку газодобувної галузі України і зниження ціни на нафту;

акцизного податку на 12,4 млрд грн в основному з акцизного податку з тютюнових виробів внаслідок обліку менших обсягів виробництва;

податку на додану вартість на 67,1 млрд грн через скорочення споживчої і ділової активності населення та суб'єктів господарювання, істотного зменшення обсягів імпорту товарів;

ввізного мита на 3,6 млрд грн, що сформовано за рахунок зменшення обсягів імпорту товарів.

При цьому передбачено збільшити показники по частині чистого прибутку та дивідендів на 26,7 млрд грн через зміну нормативу відрахувань до державного бюджету

По спеціальному фонду зменшити доходи на 1,17 млрд грн в основному по дорожньому фонду у зв'язку з приведенням закону про бюджет на 2020 рік відповідно до норм пункту 432 розділу VI Бюджетного кодексу України щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до бюджетів місцевого самоврядування і послабленням курсу гривні.

Створення Фонду боротьби з коронавірусом

Документом передбачено створити в складі держбюджету Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, і її наслідками в обсязі 97,05 млрд грн.

Кошти Фонду будуть спрямовані на:

фінансове забезпечення охорони здоров'я (додаткові доплати до заробітної плати медпрацівникам, придбання медичного обладнання та витратних матеріалів (швидкі експрес-тести, аналізатори ПЛР на COVID-19, витратні матеріали для вірусологічних лабораторій, апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту тощо);

соціальний захист (доплати громадянам України, надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та надання трансферту Пенсійному фонду України);

відновлення витрат і надання кредитів за бюджетними програмами, які були скорочені у зв'язку зі створенням Фонду;

поповнення резервного фонду державного бюджету.

Також передбачена норма, що в разі необхідності збільшення обсягу Фонду Мінфін за рішенням Кабміну може здійснювати понадпланові запозичення.

Скорочення витрат на пільги і субсидії

Для створення Фонду були переглянуті витрати по ряду інших бюджетних програм. У законі прописано скорочення витрат і надання кредитів, зокрема на:

виплату пільг і житлових субсидій громадянам - 8,2 млрд грн ;

; державного фонду регіонального розвитку - 7,5 млрд грн;

підтримку і розвиток об'єднаних територіальних громад - 2,1 млрд грн;

виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення (перенесений термін введення підвищених розмірів деяких соціальних виплат з 1 січня на 1 липня 2020 року) - 1,9 млрд грн;

функціонування Фонду енергоефективності - 1,6 млрд грн;

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів - 1,2 млрд грн;

статистичні спостереження - 1,2 млрд грн;

капітальні витрати центральних органів виконавчої влади - понад 1 млрд грн;

проектування і будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" - 0,9 млрд грн;

витрати на відрядження органів державної влади - близько 0,7 млрд грн.

Разом з тим проектом збільшений на 3 млрд грн обсяг резервного фонду на здійснення непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету.

Нагадаємо, даний проект закону Кабмін вніс у Раду 29 березня, проте спочатку текст документа був відсутній. У понеділок проект закону був опублікований на сайті парламенту.

Як писало РБК-Україна, в Україні заразилися коронавірусів 480 осіб, понад сто з них - жителі Києва. При цьому померли від вірусу 11 осіб.