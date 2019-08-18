ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міністр фінансів Аргентини подав у відставку через обвал курсу песо

Новини » Політика    18.08.2019 - 03:24
Міністр фінансів Аргентини подав у відставку через обвал курсу песо
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У президента Аргентини Маурісіо Макрі вже є кандидатура нового голови Мінфіну

Голова Міністерства фінансів Аргентини Ніколас Духовни подав у відставку з посади на тлі різкої девальвації національної валюти - песо. Лист-звернення про звільнення він направив президентові країни Маурісіо Макрі, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал TN.

У листі Духовни зокрема заявив, що для нього було честю працювати в уряді Аргентини за президентства Макрі та висловив упевненість у необхідності оновлення уряду.

"Я переконаний, що, з урахуванням обставин, уряд, яким ви керуєте, потребує значного оновлення в економічній сфері", - йдеться в листі.

За інформацією телеканалу, після отримання листа президент Аргентини викликав до себе міністра економіки провінції Буенос-Айрес Ернана Лакунсу і запропонував йому обійняти посаду голови Мінфіну, на що Лакунсу дав позитивну відповідь.

Також зазначається, що, зі слів джерел, протягом цього тижня Духовни принаймні двічі просив Макрі відправити його у відставку, але президент ухвалив це рішення тільки в суботу, 17 серпня.

Нагадаємо, 17 серпня стало відомо, що Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий кредитний рейтинг Аргентини на три щаблі, що збільшило ймовірність суверенного дефолту або реструктуризації.

Заступник голови Нацполіції пішов у відставку Трамп підтвердив швидку відставку директора Нацрозвідки Коутса
Новини України отставкаминистрАргентина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся