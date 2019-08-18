Міністр фінансів Аргентини подав у відставку через обвал курсу песо

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У президента Аргентини Маурісіо Макрі вже є кандидатура нового голови Мінфіну

Голова Міністерства фінансів Аргентини Ніколас Духовни подав у відставку з посади на тлі різкої девальвації національної валюти - песо. Лист-звернення про звільнення він направив президентові країни Маурісіо Макрі, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал TN.

У листі Духовни зокрема заявив, що для нього було честю працювати в уряді Аргентини за президентства Макрі та висловив упевненість у необхідності оновлення уряду.

"Я переконаний, що, з урахуванням обставин, уряд, яким ви керуєте, потребує значного оновлення в економічній сфері", - йдеться в листі.

За інформацією телеканалу, після отримання листа президент Аргентини викликав до себе міністра економіки провінції Буенос-Айрес Ернана Лакунсу і запропонував йому обійняти посаду голови Мінфіну, на що Лакунсу дав позитивну відповідь.

Також зазначається, що, зі слів джерел, протягом цього тижня Духовни принаймні двічі просив Макрі відправити його у відставку, але президент ухвалив це рішення тільки в суботу, 17 серпня.

Нагадаємо, 17 серпня стало відомо, що Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий кредитний рейтинг Аргентини на три щаблі, що збільшило ймовірність суверенного дефолту або реструктуризації.