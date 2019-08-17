ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кредитний рейтинг Аргентини Fitch і S&P знизили на три щаблі

Новини » Економіка    17.08.2019 - 05:32
Кредитний рейтинг Аргентини Fitch і S&P знизили на три щаблі
Фото: Аргентина (capital.ua)

Аргентинський песо впав на 30%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий кредитний рейтинг Аргентини на три ступені. Як передає РБК-Украинапро це йдеться в прес-релізі агентства.

Зокрема, рейтинг країни впав з рівня B до CCC. Також фондовий індекс S&P знизив рейтинг країни з рівня B до B-. Зазначається, що на початку тижня песо впав до долара більш ніж на 30%

"Пониження рейтингів відображає підвищену невизначеність політики після минулих 11 серпня праймеріз, серйозне посилення умов фінансування і очікуване погіршення макроекономічної ситуації", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що це збільшує вірогідність суверенного дефолту або яку-небудь реструктуризацію.

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів України розширив безвізовий режим України та Аргентини.

Кабмін розширив безвіз України з Аргентиною S&P прогнозує посилення вимог МВФ до України
Новини України FitchS&PАргентина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся