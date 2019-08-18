ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Министр финансов Аргентины подал в отставку из-за обвала курса песо

Новости » Политика    18.08.2019 - 03:24
Министр финансов Аргентины подал в отставку из-за обвала курса песо
Иллюстративное фото (из открытых источников)

У президента Аргентины Маурисио Макри уже есть кандидатура нового главы Минфина

Глава Министерства финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку с занимаемого поста на фоне резкой девальвации национальной валюты - песо. Письмо-обращение об увольнении он направил президенту страны Маурисио Макри, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TN.

В письме Духовны в том числе заявил, что для него было честью работать в правительстве Аргентины при президентстве Макри и выразил уверенность в необходимости обновления правительства.

"Я убежден, что, с учетом обстоятельств, правительство, которым вы руководите, нуждается в значительном обновлении в экономической сфере", - говорится в письма.

По информации телеканала, после получения письма президент Аргентины вызвал к себе министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу и предложил ему занять пост главы Минфина, на что Лакунсу дал положительный ответ.

Также отмечается, что, по словам источников, в течение этой недели Духовны по крайней мере два раза просил Макри отправить его в отставку, но президент принял это решение только в субботу, 17 августа.

Напомним, 17 августа стало известно, что Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины на три ступени, что увеличило вероятность суверенного дефолта или какой-либо реструктуризации.

Замглавы Нацполиции ушел в отставку Трамп подтвердил скорую отставку директора Нацразведки Коутса
Новости Украины отставкаминистрАргентина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь