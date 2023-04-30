Министр финансов призвал партнеров ускорить конфискацию активов РФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко принял участие в рабочей сессии в рамках неформальной встречи министров экономики и финансов стран Европейского Союза (ECOFIN), которая проходила в Стокгольме. Во время встречи в частности обсуждались вопросы восстановления Украины и координации финансовой поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Во время сессии, прошедшей вчера, 29 апреля, Марченко выступил с речью, в которой поблагодарил коллег из Европейского Союза за всеобъемлющую поддержку в сохранении стабильности страны.

"Масштаб трудностей, которые Украина переживает уже более года, является беспрецедентным в новейшей истории. Несмотря на это, нам удается успешно противостоять шокам и вызовам войны благодаря сплоченности украинцев, взвешенной политике Правительства Украины и весомой международной поддержке. Сегодня наша финансовая система бесспорно в лучшем состоянии, чем год назад, а экономика демонстрирует постепенное восстановление", - отметил министр финансов.

Фото: встреча министров экономики и финансов ЕС (mof.gov.ua)

Относительно выполнения бюджета, Марченко отметил, что в этом году внешнее финансирование поступает ритмично и предсказуемо, а внутренние доходы бюджета выросли, что позволяет финансировать расходы госбюджета своевременно и в полном объеме.

Министр финансов также отметил, что Россия должна заплатить за ужасные деяния в Украине и обратил внимание на вопрос усиления санкций против РФ.

"Во-первых, даже учитывая беспрецедентные санкции, они не имели достаточно разрушительного влияния на экономику агрессора, как мы все ожидали. Мы должны сфокусироваться на усилении имплементации санкций и закрытии лазеек, позволяющих от них уклоняться", - сказал он.

По словам министра, важно ввести ограничения в отношении стран, которые помогают России.

"Во-вторых, нужно ускорить разработку механизмов конфискации российских активов и направления их на восстановление Украины. Агрессор должен понести ответственность за свои действия и компенсировать убытки нашему государству", - подчеркнул Марченко.

Ранее мы сообщали, что Марченко не видит проблем с финансированием госбюджета до конца 2023 года.

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