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Марченко не видит проблем с финансированием госбюджета до конца 2023 года

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Украина, Четверг 27 апреля 2023 13:49
Марченко не видит проблем с финансированием госбюджета до конца 2023 года Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Внешнего финансирования для покрытия дефицита государственного бюджета будет достаточно до конца 2023 года. Это предусмотрено программой МВФ и решениями стран-партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко агентству "Интерфакс-Украина".

"До конца 2023 года я не вижу проблем с финансированием бюджета", - сказал он.

По его словам, условием начала программы МВФ было предоставление нашими партнерами, в том числе странами G7, гарантий финансирования.

"Они гарантируют, что смогут профинансировать дефицит, который не перекрывается за счет внутренних источников и за счет кредитов МВФ. Это ключевое условие программы вообще. До тех пор пока не было обеспечено финансирование бюджетного разрыва 2023 года, были сложные переговоры. Включилась Канада, дополнительно выделила средства Япония, и это позволило открыть программу", - сообщил министр.

В то же время Марченко отметил, что понимает потенциальные риски, в том числе политические, в разных странах. "И уже сейчас доносим месседж, что нам важно иметь уверенность в будущем. Мы коммуникировали этот месседж и для Казначейства США, и для европейских коллег", - добавил он.

Международный валютный фонд 31 марта одобрил кредитную программу из Украины на 15,6 млрд долларов. Она рассчитана на четыре года и является частью общего пакета помощи на 115 млрд долларов.

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МВФ Министерство финансов Украины
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