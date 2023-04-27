Марченко не видит проблем с финансированием госбюджета до конца 2023 года

Внешнего финансирования для покрытия дефицита государственного бюджета будет достаточно до конца 2023 года. Это предусмотрено программой МВФ и решениями стран-партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко агентству " Интерфакс-Украина ".

"До конца 2023 года я не вижу проблем с финансированием бюджета", - сказал он.

По его словам, условием начала программы МВФ было предоставление нашими партнерами, в том числе странами G7, гарантий финансирования.

"Они гарантируют, что смогут профинансировать дефицит, который не перекрывается за счет внутренних источников и за счет кредитов МВФ. Это ключевое условие программы вообще. До тех пор пока не было обеспечено финансирование бюджетного разрыва 2023 года, были сложные переговоры. Включилась Канада, дополнительно выделила средства Япония, и это позволило открыть программу", - сообщил министр.

В то же время Марченко отметил, что понимает потенциальные риски, в том числе политические, в разных странах. "И уже сейчас доносим месседж, что нам важно иметь уверенность в будущем. Мы коммуникировали этот месседж и для Казначейства США, и для европейских коллег", - добавил он.