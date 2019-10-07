Міністр енергетики США спростував тиск на Україну по "Нафтогазу"

Міністр енергетики США Рік Перрі спростував інформацію про можливе тиск на президента України Володимира Зеленського з метою розширити наглядова рада компанії "Нафтогаз" і включити в нього більше американських громадян. Про це повідомляє Reuters.

За словами Перрі, він лише рекомендував деякі кандидатури у відповідь на прохання українського уряду.

"Історія, що ми сказали призначити людей, просто не відповідає дійсності. Ми давали рекомендації на прохання українського уряду, і будемо продовжувати", - сказав Перрі.

Також глава Міненерго США заявив, що рекомендував президенту США Дональду Трампу поговорити з Зеленським, щоб створити довіру серед американських чиновників, що в Україні дійсно проводять боротьбу з корупцією.

"Я кілька разів просив президента, що в інтересах США і України те, щоб ви і президент України провели розмову, і ви обговорили варіанти, які є", - повідомив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що група американських бізнесменів, пов'язаних з президентом США Дональдом Трампом і його особистим адвокатом Руді Джуліані, намагалася домогтися зміни керівництва компанії "Нафтогаз".