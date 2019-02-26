Міністр енергетики прокоментував закупівлі вугілля в Білорусі

Насалик запевняє, що це вугілля не з ОРЛДО

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик прокомментировал информацию о поставках из Беларуси, в которой нет своей добычи угля. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Насалик заявил журналистам, это может быть реэкспорт угля из России. При этом он заверил, что этот уголь точно не поступает из ОРДЛО.

Министр рассказал о закрытом заседании, в ходе которого всем потребителям угля было запрещено покупать продукцию с оккупированных районов, поскольку шахта добычи легко определяется.

"Было сказано: если кто-то закупит такой вид угля - а это очень легко установить, с какой он шахты, - то это будет бойкот не только министерства, а всех, в том числе генерирующих компаний", - сказал Насалик.

Ранее белорусская редакция "Радио Свобода" обнародовала расследование, в котором говорилось, что за 2018 год экспорт каменного угля в Украину вырос в 980 раз, антрацита - в 340 раз. И это при том, что в Беларуси нет своих месторождений, кроме бурого угля. Предполагается, что по территории Беларуси может поступать уголь из оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Напомним, ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Россия ежегодно вывозит 2,8 млн тонн угля с оккупированного Донбасса.