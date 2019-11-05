Міністр економіки хоче переглянути скандальний законопроект 1210

Міністр економіки Тимофій Милованов звернувся до парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з пропозицією переглянути ряд положень скандального законопроекту 1210. Про це пише "Обозреватель" з посиланням на відповідне звернення.

Зокрема, він запропонував переглянути запропоновані законопроектом підходи до нарахування ренти на залізну руду і збільшення рентних платежів.

За даними Мінекономіки, прийняття законопроекту у нинішній редакції призведе до зниження інвестиційної привабливості України й до згортання вже розпочатих інвестиційних проектів, зниження конкурентоспроможності української залізорудної та металургійної продукції на міжнародних ринках і витіснення українських компаній російськими конкурентами.

Крім того, у Мінекономіки попереджають про ризики у вигляді скорочення кількості робочих місць та суттєвого погіршення соціально-економічної ситуації в регіонах, де розміщені підприємства ГМК.

Раніше українські металурги зазначали, що законопроект створює необгрунтоване податкову навантаження на залізорудну галузь і суперечить всім міжнародним нормам, зокрема, сформованому МВФ принципу оподаткування видобутку корисних копалин.

Нагадаємо, раніше голова податкового комітету Верховної ради, нардеп від "Слуги народу" та ініціатор скандального законопроекту Данило Гетьманцев заявив, що формула оподаткування залізної руди, закладена в законопроекті №1210, повинна бути змінена.