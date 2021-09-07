Міністр економіки та енергетики Німеччини прокоментував свою госпіталізацію

Відзначимо, що під час засідання міністр погано підбирав слова й скаржився на труднощі з промовою. Після госпіталізації не було жодної інформації про його самопочуття.

Як відзначив особисто Альтмаєр, наразі він почуває себе чудово і його госпіталізація була звичайним заходом безпеки. Також він додав, що попередні побоювання щодо його самопочуття - не підтвердились.

"Дякую за безліч добрих побажань, які мене дуже зворушили. У мене знову все добре. Після напруженого дня моя госпіталізація була запобіжним засобом. Однак попередні обстеження не підтвердили побоювання моїх співробітників. Дякую!", - написав міністр.