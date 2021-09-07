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Міністра економіки та енергетики Німеччини відвезли на швидкій з Бундестагу

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Вівторок 07 вересня 2021 01:10
Міністра економіки та енергетики Німеччини відвезли на швидкій з Бундестагу Фото: міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайер (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Міністра економіки та енергетики Німеччини відвезли на швидкій з Бундестагу. Петер Альтмайер відчув себе погано на засіданні профільного комітету в Бундестазі, його відвезли в берлінську клініку "Шаріте".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За словами учасників засідання, Альтмайер до початку зустрічі повідомив, що не дуже добре почувається. Крім того, в ході засідання, Альтмайер погано підбирав слова і відчував труднощі з промовою. Про причини його нездужання поки нічого не відомо.

Міністру економіки та енергетики Німеччини в кабінеті федерального канцлера Ангели Меркель 63 роки, Петер Альтмайер є членом християнсько-демократичного союзу, який є частиною правлячого блоку Німеччини. Альтмайер займає пост глави Мінекономіки Німеччини з 2018 року.

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