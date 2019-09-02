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Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій не виключає реорганізацію відомства

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Напередодні пройшла зустріч з Гончаруком, Колядою та групою ветеранів

Голова Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заявила, що не виключає реорганізацію відомства. Про це вона повідомила після наради президента Володимира Зеленського з керівництвом Верховної ради, Кабінету міністрів і правоохоронних органів, повідомляє РБК-Україна.

За її словами, рішення прем'єр-міністра Олексія Гончарука щодо об'єднання двох міністерств у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб було несподіваним.

"Таке рішення було прийнято прем'єр-міністром, воно було для мене несподіваним, тому що мене делегувала виключно на посаду міністра у справах ветеранів ветеранська громадськість. Це для мене величезна відповідальність", - заявила вона.

За словами Коляди, вчора вона з групою ветеранів провела зустріч з прем'єр-міністром.

"Ми обговорили всі проблемні питання цільових аудиторій, які різні, і політики повинні бути сформовані також різні. Зараз шукаємо рішення розподіл функцій, то переформатування міністерства", - заявила вона.

Крім того. міністр повідомила, що зараз з цього приводу ведуться консультації між Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Кабінетом міністрів та Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України схвалив положення про Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Реєстр доручено створити Міністерство з питань фінансів.

Відзначимо, 29 серпня на засіданні Верховна рада затвердила новий склад Кабінету міністрів. Склад нового уряду підтримав 281 народний депутат.

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