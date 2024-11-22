Украинцам упростили доступ к онлайн-выплатам и услугам: о чем речь

Защита персональных данных

Все персональные данные граждан, которые обращаются за государственными социальными услугами, надежно защищены.

Система, работающая в облаке, гарантирует физическую безопасность информации и ограничивает доступ к данным. Только конкретный социальный работник, работающий с индивидуальным делом гражданина, имеет право доступа к его карточке. Все действия с данными фиксируются, что исключает несанкционированный доступ.

Кошеленко также отметил, что размещение системы в облаке обеспечивает сохранность данных даже в экстремальных условиях.

Информирование граждан о статусе их запросов

Сейчас активно внедряется система, которая позволяет гражданам получать уведомления о статусе их запросов на социальные услуги.

Это сделает процесс более прозрачным и поможет избежать недоразумений. Если ваше дело рассматривается, вы будете оперативно проинформированы.

Социальные услуги теперь доступны онлайн

На сегодняшний день украинцы могут получить более 37 социальных услуг онлайн, без необходимости посещать учреждения по месту регистрации.

"Появилась возможность подавать запросы на соцвыплаты и услуги онлайн через портал soc.gov.ua. Ранее это можно было сделать только лично и только по месту регистрации. На портале мы объединяем всю информацию о поддержке, доступной гражданам, и начали цифровизацию услуг, которые раньше не были оцифрованы", - отметил Кошеленко.

Достижения цифровизации

Оцифровано 17 социальных выплат , которые доступны на портале soc.gov.ua и в приложении "Дия".

Создан единый социальный портал, который упрощает доступ к услугам и выплатам.

Система постоянно совершенствуется и пополняется новыми возможностями для граждан.

Министерство социальной политики продолжает развивать портал социальных услуг, расширяя его функционал и добавляя новые возможности для граждан.

Эти нововведения являются частью общей стратегии цифровой трансформации социальной сферы, которая делает услуги доступнее для украинцев.