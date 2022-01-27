Міністерство інфраструктури погіршує стан морської галузі України, - екс-міністр

Ініціатива Міністерства інфраструктури (МІУ) щодо внесення змін до інструкції про реєстрацію лінії закордонного плавання - це свідчення того, що відомство примножує бюрократичні процедури замість того, аби розвивати морську галузь України.

"Після стількох реформ, які ми зробили у морській галузі, - і започаткування концесії, і зниження тиску на бізнес через скорочення на 20% портових тарифів і зборів, - зараз у галузі відбувається погіршення, яке супроводжується постійними корупційними скандалами", - розповів Омелян.

За його словами, влада у нинішніх непростих умовах має стимулювати роботу бізнесу. Проте відбувається з точністю до навпаки: профільне відомство досі не вирішило питання з українським прапором на суднах. Також не виконані умови міжнародної морської організації, які Україна брала на себе: там вже фактично відбувається провал, а Україна на порозі до потрапляння в чорні списки, наголосив експерт.

"Ми маємо багато інших речей, які просто породжують бюрократію, у тому числі - і зміни до реєстрації морських ліній, які ініціює МІУ. Тому я хотів би почути нарешті притомну позицію Міністерства інфраструктури щодо того, що відбувається в морській галузі, і коли вони нарешті залучать інвесторів в українські державні морські порти", - резюмував Омелян.