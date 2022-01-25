Нова ініціатива МІУ може залишити Україну без закордонного плавання, - експерт
Зміни до порядку реєстрації лінії закордонного плавання, які ініціює Міністерство інфраструктури (МІУ), загрожують Україні втратою окремих напрямів плавання та падінням конкурентоспроможності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Федерації роботодавців транспорту України Володимира Гусака.
"Такі ініціативи часто робляться просто для того, щоб збільшити вплив окремих осіб, і зробити певний додатковий обсяг паперової роботи з реєстрації. Тобто, грубо кажучи, створювати проблеми, щоб потім ці проблеми "вирішувати", - пояснив Гусак.
Він попередив: така ініціатива може призвести до того, що деякі лінії закордонного плавання перестануть існувати або тимчасово, або повністю. А це завдасть суттєвої шкоди конкурентоздатності українського експорту.
Нагадаємо, наприкінці грудня Міністерство інфраструктури опублікувало проєкт "Про внесення змін до Інструкції щодо порядку реєстрації ліній закордонного плавання". Проектом вносяться істотні зміни до інструкції про реєстрацію ліній закордонного плавання, які унеможливлюють ведення звітності та створюють численні додаткові перешкоди для мореплавців.
Як повідомлялося, у 2022 році команда Міністерства інфраструктури планує максимально цифровізувати державні послуги для моряків, що дозволить мінімізувати корупційну складову.