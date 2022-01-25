ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нова ініціатива МІУ може залишити Україну без закордонного плавання, - експерт

Новость на русском →
Київ, Вівторок 25 січня 2022 12:42
Нова ініціатива МІУ може залишити Україну без закордонного плавання, - експерт Фото: міністерство інфраструктури України (mtu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Зміни до порядку реєстрації лінії закордонного плавання, які ініціює Міністерство інфраструктури (МІУ), загрожують Україні втратою окремих напрямів плавання та падінням конкурентоспроможності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Федерації роботодавців транспорту України Володимира Гусака.

"Такі ініціативи часто робляться просто для того, щоб збільшити вплив окремих осіб, і зробити певний додатковий обсяг паперової роботи з реєстрації. Тобто, грубо кажучи, створювати проблеми, щоб потім ці проблеми "вирішувати", - пояснив Гусак.

Він попередив: така ініціатива може призвести до того, що деякі лінії закордонного плавання перестануть існувати або тимчасово, або повністю. А це завдасть суттєвої шкоди конкурентоздатності українського експорту.

Нагадаємо, наприкінці грудня Міністерство інфраструктури опублікувало проєкт "Про внесення змін до Інструкції щодо порядку реєстрації ліній закордонного плавання". Проектом вносяться істотні зміни до інструкції про реєстрацію ліній закордонного плавання, які унеможливлюють ведення звітності та створюють численні додаткові перешкоди для мореплавців.

Як повідомлялося, у 2022 році команда Міністерства інфраструктури планує максимально цифровізувати державні послуги для моряків, що дозволить мінімізувати корупційну складову.

Читайте РБК-Україна в Google News
МІУ
NEWS
"Тривожні валізки" не потрібні. У Міноборони закликають українців не панікувати
"Тривожні валізки" не потрібні. У Міноборони закликають українців не панікувати
DAILY
Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни