Нова ініціатива МІУ може залишити Україну без закордонного плавання, - експерт

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Федерації роботодавців транспорту України Володимира Гусака.

"Такі ініціативи часто робляться просто для того, щоб збільшити вплив окремих осіб, і зробити певний додатковий обсяг паперової роботи з реєстрації. Тобто, грубо кажучи, створювати проблеми, щоб потім ці проблеми "вирішувати", - пояснив Гусак.

Він попередив: така ініціатива може призвести до того, що деякі лінії закордонного плавання перестануть існувати або тимчасово, або повністю. А це завдасть суттєвої шкоди конкурентоздатності українського експорту.