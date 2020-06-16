У Міністерстві освіти назріває криза через кадрову політику

Фото: Міністерство освіти та науки (УНІАН)

Профільна середовище висловлює стурбованість з приводу недостатнього рівня співробітництва МОН з освітнім сектором

Українська система освіти виявилася не готовою до карантину, викликаного пандемією коронавірусу. Також профільне середовище висловлює стурбованість з приводу недостатнього рівня співробітництва Міністерства освіти і науки з освітнім сектором, і привітало майбутню зміну керівництва відомства.

Про це йдеться в статті РБК-Україна "У пошуках міністра: куди кадровий глухий кут приведе реформу освіти".

За словами президента, настільки довга затримка з призначенням міністра пов'язана з відсутністю кадрів. Однак, на думку засновника ліцею "Гранд" Володимира Співаковського, проблема в тому, що у влади просто не знають, що міністру поставити в обов'язок. А в ситуації, коли повноцінного керівництва у відомстві і поготів немає – міністерство то і діло потрапляє в неоднозначні ситуації.

Зокрема, серед дій міністерства, які найбільше викликають невдоволення: видимість роботи з адаптації навчального процесу в карантин замість реальних дій; повільність у розробці рекомендацій; провальна комунікація з представниками навчальних закладів і некомпетентність з багатьох профільних питань, а також акцент на дослідженнях замість реалізації більш практичних речей.

"Карантин ввели 12 березня, рекомендації розіслали 14 травня. В умовах мовчання міністерства ми самі знаходили варіанти дистанційного навчання. Думаю, що так надійшло більшість навчальних закладів. Ці рекомендації - просто створення видимості роботи", - вважає професор одного з провідних вузів Києва.

Також представники вищих навчальних закладів розкритикували дії заступника міністра освіти Єгора Стадного, який раніше під час онлайн прес-конференції не знайшов відповіді на питання, пов'язані із завершенням навчального року у школах, проведенням ЗНО та вступною кампанією до внз, захистом дипломних робіт та здачею кваліфікаційних іспитів.

Крім цього, Стадного зараховують до команди колишнього міністра освіти Сергія Квіта, який з лютого 2019 року є головою Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

Нагадаємо, до приходу в Міністерство Єгор Стадний працював директором аналітичного центру CEDOS, створеного екс-міністром освіти й екс-ректором Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом та його заступником, депутатом від "Голосу" Інна Совсун.

У публікації також зазначається, що Квіт робить спроби реалізувати плани з дорогої акредитації освітніх програм в Національному агентстві по забезпеченню якості вищої освіти та полювання за науковим плагіатом. В результаті тисячі випускників вищих навчальних закладів можуть почати звертатися з позовами до Міністерства освіти і науки за порушення їх прав на отримання дипломів.

"У зв'язку з діяльністю агентства раніше вже був скандальні інциденти, зокрема, коли НАЗЯВО запропонувало виключити директора Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Різуна з членів галузевої експертної ради. Причиною стали його нібито "мотивована безініціативність" в питанні боротьби з плагіатом і "спроби пом'якшити обставини зняття плагіатних дисертацій", - йдеться у публікації.

Варто відзначити, що Різун в інтерв'ю "Лівому березі" подібні дії агентства назвав адміністративним тиском і навіть запідозрив Квіта в корупції, закликавши "не імітувати за державні кошти принциповість і справедливість". На підтримку Різуна також виступила значна частина університетського співтовариства.

Стурбованість викликає ще одне нововведення, яке можу реалізувати міністерства, також не без участі НАЗЯВО. Зокрема, мова йде про позбавлення вчених ступенів "плагіаторів дисертацій". Спірність рішення пов'язана з тим, що процедура не деталізована в законі, що дозволяє НАЗЯВО перекладати відповідальність на атестаційну колегію Міносвіти. Після відставки міністра Новосад самим високопоставленим посадовцем в колегії став Єгор Стадний. Враховуючи все вищевикладене, Квіта і Стадного важко не запідозрити в конфлікті інтересів, йдеться у публікації.

Крім того, драйвером цього процесу у Верховній раді виступала народний депутат від фракції "Голоси" Інна Совсун, яка створила з Квітом і Стадним грантовий центр CEDOS. Крім усього іншого, CEDOS також готує аналітику для Міністерства фінансів щодо вартості вищої освіти. Традиційно для подібної аналітики використовувалася всеосяжна інформація, якою володіють державні органи. Зокрема звіти підпорядкованих Мінфіну бюджетних установ, таких як вузи, школи, райфінвідділи, підрозділів Держстату та Держказначейства, а так само міністерств і відомств.

Як повідомляло РБК-Україна, з березня 2020 року обов'язки міністра освіти в Україні виконує Любомира Мандзій. Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром у Міністерства освіти може з'явитися новий міністр і назвав імена трьох основних кандидатів.

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Автор: РБК-Україна