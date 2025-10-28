Министр экономики Германии ознакомилось с работой ДТЭК по восстановлению энергосистемы

"Мне было приятно показать Федеральному министру экономики и энергетики Германии Катарини Райх нашу работу по защите и восстановлению энергосистемы страны на одной из тепловых электростанций ДТЭК", - отметил Тимченко.

По его убеждению, электроэнергия, производимая такими станциями, играет решающую роль в противодействии попыткам РФ погрузить Украину во тьму этой зимой.

"Несмотря на то, что отопительный сезон в Украине еще не начался, российские атаки в октябре были особенно мощными. Удары системно нацеливались на объекты генерации, сетевую инфраструктуру, а также на объекты добычи и хранения газа", - сказал CEO ДТЭК.

Он сообщил, что вместе с правительством и энергетическим сектором ДТЭК работает круглосуточно, чтобы обеспечить поставки электроэнергии.

Тимченко поблагодарил министра Райх и немецкие энергетические компании за поддержку Украины в восстановлении энергетической инфраструктуры. Руководитель ДТЭК также выразил уверенность, что совместными усилиями Украина и ее союзники преодолеют энергетический террор агрессора.

"Объединившись с нашими европейскими и американскими союзниками, мы преодолеем энергетический террор россии и переживем будущие сложные месяцы", - подытожил Тимченко.