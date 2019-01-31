Мінінфрастурури сконцентрує зусилля на сполученні України з ЄС, - Омелян

Міністерство розраховує на гарантоване фінансування ключових проектів УЗ у 2020 року

Министерство инфраструктуры Украины планирует сконцентрировать работу вокруг сообщения Украины со странами Европейского союза. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Мининфраструктуры рассчитывает на гарантированное финансирование ключевых проектов УЗ в 2020 году.

"Мы должны сконцентрировать свои усилия на соединении Украины с Европейским союзом и Европути. Наше видение: это должен быть Львов, Киев, Одесса. Это то, с чего начнется быстрое пассажирское и контейнерное движение и что даст возможность бизнесу и обычным клиентам "Укрзализныци" пользоваться преимуществами современного транспорта", - сообщил Омелян.

Он отметил, что министерство планирует объединять свои усилия, чтобы в этом году это решение отработать на уровне правительства и парламента, которое даст гарантированное финансирование со стороны Государственного бюджета Украины - в 2020 году на ключевые проекты "Укрзализныци".

Напомним, в рамках реализации реформы автобусных перевозок Министерство инфраструктуры Украины объявило конкурс на 58 межобластных маршрутов

Также ранее РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" запустила тестовый поезд сообщением Мукачево-Будапешт по европути. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, следующим направлением станет Словакия.